Отопление во все школы Киева пообещали дать только через две недели

Об этом сообщает пресс-служба КГГА с ссылкой на заместителя председателя КГГА Анну Старостенко.

«Главной задачей для всех участников встречи является подключение к теплу детских садов в кратчайшие сроки, а также начало отопительного сезона в школах так, чтобы с начала второй четверти, то есть с 10 ноября, во всех учреждениях было тепло и комфортно для обучения», - сообщила Старостенко.

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Также с целью подключения к теплу внешкольных учреждений и подростковых клубов заместитель председателя КГГА поручила всем районным управлениям образования подготовить информацию о тех заведениях, которые будут работать во время каникул и будут принимать детей.