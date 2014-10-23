В Киеве неправильно припаркованные авто начали обматывать пленкой и засыпать мусором (фото, видео)

В Киеве, возле жилого комплекса на левом берегу, полностью обмотали пленкой неправильно припаркованное авто

Жители решили проучить владельца автомобиля, который поставил автомобиль на пешеходной дорожке, передает ТСН.ua.

Легковой автомобиль полностью обмотали прозрачной пищевой пленкой, а поверх наклеили несколько наклеек с буквой "У" - "учебный" ("учебная").

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"Я, конечно, не против, но это жестко! Вот так на районе наказывают тех, кто паркуется на тротуаре", - написал в Facebook пользователь Max Miller, который и выложил в Сеть фото.

Это уже не первый случай в Киеве, когда неправильно припаркованное авто обматывают пленкой. Подобное произошло весной на Майдане Независимости в центре столицы.

А недавно разъяренные жители дома на Троещине засыпали легковой автомобиль, припаркованный на газоне, мусором.