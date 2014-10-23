25-26 октября движение транспорта на Майдане Независимости будет перекрыто

Мероприятие будет проходить по инициативе физического лица-предпринимателя, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

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Сотрудники ГУ МВД Украины в г. Киеве обеспечат охрану общественного порядка и перекрытие движения транспорта с 10.00 25 октября до 22.00 26 октября. Свободный заезд и выезд на Майдан Незалежности в эти дни обеспечат для транспортных средств участников мероприятия.

Во время проведения мероприятия Департамент здравоохранения обеспечит дежурство бригад скорой (экстренной) медицинской помощи.