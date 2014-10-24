В Киеве на Подоле загорелось офисное здание
08:44, 24 октября 2014Киев
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Сегодня утром в Киеве загорелось офисное здание на Подоле.
На Подоле горит офисное здание / фото www.1366x768.ru
Как сообщает официальный сайт Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). "В Подольском районе города в 5 час. 30 мин. 24 октября по ул. Ильинской, 16 в двухэтажном здании, в котором размещаются офисы и художественная мастерская, возник пожар на чердаке. Тушение пожара на площади около 350 кв. м продолжается", – говорится в сообщении.
К работам привлечено 8 пожарно-спасательных подразделений. Предварительно, жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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