В Киеве на Подоле загорелось офисное здание

Как сообщает официальный сайт Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). "В Подольском районе города в 5 час. 30 мин. 24 октября по ул. Ильинской, 16 в двухэтажном здании, в котором размещаются офисы и художественная мастерская, возник пожар на чердаке. Тушение пожара на площади около 350 кв. м продолжается", – говорится в сообщении.

К работам привлечено 8 пожарно-спасательных подразделений. Предварительно, жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.