Власти Киева разработали два плана действий в случае вспышки вируса Эбола в городе

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Михаил Радуцкий, сообщает пресс-служба КГГА.

«Столичная власть имеет два плана реагирования: согласно первому из них в киевских больницах зарезервировано 85 мест для взрослых и 52 - для детей. Второй план предусматривает распространение эпидемии. Согласно ему в столице зарезервировано 1,5 тысячи мест», - пояснил он.

При этом Михаил Радуцкий подчеркнул, что при подозрении на лихорадку Эбола госпитализация является обязательной.

«Человек, который контактировал с больным вирус Эбола, не имеет права отказаться от госпитализации. Иначе он будет нести уголовную ответственность», - объяснил заместитель председателя КГГА.

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Ранее сообщалось, что врачи Киева провели тренировку и уже готовы к любым необходимым действиям, связанным со своевременным выявлением, лечением и минимизацией распространения особо опасных инфекционных болезней.

На сегодняшний день жертвами Эбола, которую впервые зафиксировали в феврале в Гвинее стали более 4,5 тысячи человек. Больше всего от эпидемии смертельной болезни пострадали Либерия, Сьерра-Леоне, Гвинея и Нигерия.