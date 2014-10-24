Власти Киева разработали два плана действий в случае вспышки вируса Эбола в городе
Столичные больницы готовы вместить 1,5 тысячи людей с подозрением на лихорадку Эбола. Эти места рассчитаны как на больных, так и на тех, кто с ними контактировал.
Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Михаил Радуцкий, сообщает пресс-служба КГГА.
«Столичная власть имеет два плана реагирования: согласно первому из них в киевских больницах зарезервировано 85 мест для взрослых и 52 - для детей. Второй план предусматривает распространение эпидемии. Согласно ему в столице зарезервировано 1,5 тысячи мест», - пояснил он.
При этом Михаил Радуцкий подчеркнул, что при подозрении на лихорадку Эбола госпитализация является обязательной.
«Человек, который контактировал с больным вирус Эбола, не имеет права отказаться от госпитализации. Иначе он будет нести уголовную ответственность», - объяснил заместитель председателя КГГА.
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Ранее сообщалось, что врачи Киева провели тренировку и уже готовы к любым необходимым действиям, связанным со своевременным выявлением, лечением и минимизацией распространения особо опасных инфекционных болезней.
На сегодняшний день жертвами Эбола, которую впервые зафиксировали в феврале в Гвинее стали более 4,5 тысячи человек. Больше всего от эпидемии смертельной болезни пострадали Либерия, Сьерра-Леоне, Гвинея и Нигерия.