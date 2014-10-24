В Киеве без горячего водоснабжения остаются 465 домов

По данным "Киевэнерго", это составляет 2,97% от общего количества потребителей, которым предоставляет услуги по централизованному отоплению и горячему водоснабжению.

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Без горячей воды в результате остановки теплоисточников находится 29 потребителей, среди них 25 - в Оболонском, 4 - в Святошинском районах.

В результате повреждений на сетях централизованного отопления и горячего водоснабжения без горячей воды остается 431 потребитель: 31 - в Голосеевском, 24 - в Дарницком, 10 - в Деснянском, 43 - в Днепровском, 58 - в Оболонском, 8 - в Печерском, 84 - в Подольском, 49 - в Святошинском, 28 - в Соломенском, 96 - в Шевченковском районах.

В результате плановых ремонтных работ временно без горячей воды остаются 2 потребителя в Шевченковском районе. В результате проведения реконструкций (полной замены участков трубопроводов) отключено 3 потребителей в Святошинском районе.

За сутки в результате устранения 54 повреждений подключено 259 потребителей.