Пожар в офисном здании на Подоле в Киеве потушен (фото)

Об этом сообщается на официальном сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. "Всего для ликвидации пожара на место было направлено 14 отделений основной и специальной пожарно-спасательной техники и 53 человека личного состава. Пожарные локализовали возгорание в 07.06, а в 08.09 – полностью ликвидировали", – говорится в сообщении.

В результате пожара сгорела кровля на площади 350 кв. м, мебель, личные вещи, а также повреждены помещения на втором этаже здания.

Погибших и травмированных нет. В настоящее время причины пожара выясняются.

Как сообщал УНИАН, в Подольском районе в 5.30 утра по улице Ильинской, 16 в двухэтажном здании, в котором размещаются офисы и художественная мастерская, возник пожар на чердаке.