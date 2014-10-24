Более половины обитателей жилых домов в Киеве продолжают мерзнуть

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПАО «Киевэнерго».

«По состоянию на 6.00 24 октября подключены к ЦО 3694 жилых дома (управляются коммунальными ЖЭО, ЖСК, ОСМД и ведомственные дома), что составляет 39,09% от общего количества. В частности, подключено 3503 дома, которые управляются коммунальными ЖЭО (49,8%)», - говорится в сообщении.

В частности, в Голосеевском районе подключили к теплу 437 домов, Дарницком - 242, Деснянском - 312, Днепровском - 257, Оболонском - 350, Печерском - 350, Подольском - 333, Святошинском - 390, Соломенском - 425 и Шевченковском - 598 домов.

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Также подключены 464 детсада, что составляет 94,31% от общего количества, и 148 лечебных заведений (65,8%).

Также в Киеве без горячего водоснабжения остаются 465 домов. По данным "Киевэнерго", это составляет 2,97% от общего количества потребителей, которым компания предоставляет услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения.