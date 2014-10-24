Гордон: В день выборов готовится массовый подкуп избирателей

Таких грязных выборов в Верховную Раду Украины еще не было, заявил в прямом эфире телеканала "Київ" кандидат в народные депутаты от 220-го округа (Киев, Подольский район) журналист, телеведущий и писатель Дмитрий Гордон.

Журналист сообщил, что в его округе продолжается борьба компроматов и подкуп избирателей. По информации Гордона, масштабные фальсификации готовятся непосредственно в день выборов 26 октября, сообщает Гордон.ua.

"В день выборов готовится массовый подкуп избирателей и применение так называемых "каруселей". Янукович, как политик, умер, но дело его живет. По технологии "каруселей" можно сфальсифицировать в свою пользу от 50 до 100 голосов только на одном избирательном участке. В Подольском районе 72 избирательных участка, получается около 7 тысяч сфальсифицированных с помощью "каруселей" голосов", – заявил Гордон.

Кандидат в нардепы напомнил о новом избирательном законе, согласно которому фальсификации и подкуп считаются уголовным преступлением и караются тюремным заключением.

"Президент Порошенко подписал очень правильный закон, согласно которому тот, кто взял деньги за свой голос, получает до двух лет тюрьмы, а организатор фальсификаций – до 10 лет", – подчеркнул Гордон.

Журналист напомнил, что в Киеве, помимо 220-го, существуют еще два проблемных округа, где на всех выборах происходили массовые фальсификации.

"В Киеве три проблемных округа: мой 220-й, а также 217-й (Оболонь) и 213-й (Троещина). Один из кандидатов в 217 округе даже написал открытое письмо на имя главы МВД Авакова, в котором предупреждает о возможных вооруженных провокациях на Оболони в день выборов. По моей информации, в Киев для массовых фальсификаций уже свозят "титушек", которые под видом бойцов АТО могут устраивать беспорядки на избирательных участках. Я прошу МВД и СБУ обратить внимание: на 220-м, 217-м и 213 -м округах высока вероятность серьезных провокаций. Мы, со своей стороны, нечестных выборов, подкупа и кражи голосов не допустим", – сказал Гордон.

Журналист отметил, что в Подольском районе продолжается война "компроматов", усилившаяся после обнародования соцопроса, согласно которому Гордон побеждает в 220-м округе. По словам Гордона, соперники по округу льют грязь не только на него, как лидера предвыборной гонки, но и друг на друга.

"Один из самых авторитетных украинских политологов Владимир Фесенко написал, что я выигрываю с перевесом 6%. Согласно данным независимых соцопросов я набираю 28% голосов, Вячеслав Константиновский – 20%, Иван Фищенко – 14%, Юрий Дидовец – 8%", – рассказал в телеэфире Гордон.

"Я делаю все, чтобы во время подсчета мои голоса не украли, и добьюсь этого. Обращаюсь ко всем жителям Подольского района, своим избирателям: не бойтесь, ни один ваш голос не пропадет. Мы об этом позаботились. За честным голосованием и подсчетом будут следить и спецслужбы, и ребята, вернувшиеся из АТО, и афганцы. У меня большая команда, которая будет следить, чтобы голоса не пропали. Ни один. Я никому не уступлю ни одного своего голоса", – заверил Гордон.