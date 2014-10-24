В "Нафтогазе" пообещали к понедельнику дать тепло во все квартиры Киева
16:28, 24 октября 2014Киев
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На сегодняшний день в городе Киеве уже 50% жителей почувствовали начало отопительного сезона.
В понедельник пообещали дать тепло всему Киеву / Фото УНИАН
Киев на сегодняшний день на 50% подключен к отоплению, максимум в понедельник будет 100%.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил во время заседания правительства первый заместитель председателя правления «Нафтогаза» Сергей Перелома.
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«На сегодняшний день в городе Киеве уже 50% жителей почувствовали начало отопительного сезона... Постепенно, максимум это будет воскресенье-понедельник, 100% жителей Киева почувствуют нормальное функционирование отопительного сезон в 2014-2015 гг. Это же касается крупных и малых городов Украины», - сказал он.
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