В Киеве установили гигантские розовые очки (фоторепортаж)

В Киеве появился новый арт-объект "Мир сквозь розовые очки". Гигантские очки установили на Певческом поле в рамках проекта Kiev Fashion Park 24.

Авторы арт-объекта - Владимир Падун и Людмила Роздобудько-Падун - работали над его созданием около года.

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Высота скульптуры - 2,9 метра, вес - 250 кг, на стекло для гигантских очков потратили 800 пар обычных линз.