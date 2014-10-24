В Киеве установили гигантские розовые очки (фоторепортаж)
18:15, 24 октября 2014Киев
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На стекло для гигантских очков потратили 800 пар обычных линз.
В Киеве установили 3-х метровые розовые очки / Фото УНИАН
В Киеве появился новый арт-объект "Мир сквозь розовые очки". Гигантские очки установили на Певческом поле в рамках проекта Kiev Fashion Park 24.
Авторы арт-объекта - Владимир Падун и Людмила Роздобудько-Падун - работали над его созданием около года.
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Высота скульптуры - 2,9 метра, вес - 250 кг, на стекло для гигантских очков потратили 800 пар обычных линз.
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