Милиция не видит нарушений на выборах в Киевской области

Охрану избирательных участков осуществляют работники милиции и общественные организации, сообщили УНИАН в ОСО ГУМВД Украины в Киевской области.

Читайте такжеЦИК не видит угрозы срыва выборов во всех 198-ми округах

По состоянию на 10.00 на всех избирательных участках Киевской области нарушений общественного порядка и избирательного законодательства не зарегистрировано.

Работники правоохранительны органов призывают жителей области во время голосования быть вежливыми и толерантными, уважать друг друга, не допускать нарушений правопорядка или других противоправных действий, а о любых фактах нарушений, появлении подозрительных лиц или других противоправных действиях немедленно сообщать по номеру «102».