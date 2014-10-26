Почти всем киевлянам дали тепло

Об этом по результатам заседания ежедневного штаба по вопросам контроля за стартом отопительного сезона сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, сообщает пресс-служба КГГА.

Согласно распоряжению КГГА в столице начато подключение жилого фонда к теплу. Запуск систем начато 22 октября.

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«В целом процесс запуска тепла осуществлен в 80% жилого фонда, включая ОСМД, ЖСК, инвестиционные и ведомственные дома. Мы планируем на понедельник выйти на стопроцентный уровень запуска систем жилого фонда. Сейчас, сотрудники коммунальных служб и ПАО «Киевэнерго» в каждом районе осуществляют проверку подачи отопления по заявкам жителей, которые поступают в городской контакт-центр и на аварийные диспетчерские. Вместе с плановыми ремонтными работами и ликвидацией аварийных случаев, специалисты занимаются устранением недостатков, которые мешают нормальной работе отопительных систем. Речь идет, например, об удалении из сети отопления воздуха», - отметил Петр Пантелеев

Он также подчеркнул, что на сегодня уже с теплом все детские сады столицы и учреждения здравоохранения.