Кличко поблагодарил Германию за позицию относительно миротворческой миссии на Донбассе

Мэр Киева отметил, что Украина, Киев также заинтересованы в дальнейшем развитии экономического сотрудничества с Германией, привлечении немецких инвестиций.

Украина благодарна Германии за ее позицию относительно миротворческой миссии под эгидой ООН на Донбассе и за готовность всячески содействовать этому делу и принимать в ней участие.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на встрече с председателем парламентской группы Христианско-социальный союз Германии в Бундестаге Александром Добринтом, которая состоялась на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

«Германия для Украины-важный партнер во всех сферах. Особенно мы ценим усилия госпожи Меркель в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе. Благодарны и вашей политической силе за сотрудничество, за поддержку Украины, - сказал Кличко Добринту. - Хочу отметить, что в вопросе реинтеграции Донбасса особенно важно, чтобы благодаря усилиям Германии были сохранены и продлены санкции против России. Чтобы начался реальный процесс урегулирования ситуации, чтобы сдерживать Россию от агрессивных действий против соседних государств. И готовность Германии активно содействовать и участвовать в миротворческой миссии под эгидой ООН на Донбассе - это очень позитивный сигнал», - подчеркнул Кличко.

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Мэр Киева отметил, что Украина, Киев также заинтересованы в дальнейшем развитии экономического сотрудничества с Германией, привлечении немецких инвестиций.

«Ведь Украина сегодня - перспективный рынок. И я считаю, что такое сотрудничество актуальна, нам нужно сделать ее более интенсивной. Особенно, между Киевом и бизнес-кругами Баварии», - сказал Кличко.

Александр Добринт, который до недавнего времени был министром транспорта и инфраструктуры Германии, и неоднократно посещал Киев по приглашению Кличко, отметил, что вскоре группа немецких специалистов снова посетит Киев. Как только будет сформировано новое правительство Германии, и будет новый министр транспорта и инфраструктуры страны, сотрудничество с Киевом относительно достройки Подольско-Воскресенского моста интенсифицируется, отметил Добринт.

Виталий Кличко принял участие в открытии Мюнхенской конференции по безопасности. Также состоятся встречи мэра Киева с мэром Мюнхена Дитером Райтером, Федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцом, со Специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером.

Кличко примет участие в дискуссии конференции “Форум безопасности и мира при поддержке Международного Союза Демократов и Международного Республиканского Института” и ланчи по приглашению Ялтинской Европейской Стратегии, где будут обсуждать вопросы и вызовы, стоящие перед национальной безопасностью Украины.