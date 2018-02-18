Кличко в Мюнхене: Важно наконец найти формулу создания миротворческой миссии под эгидой ООН

Он подчеркнул важность сохранения санкций против России, поскольку это является одним из механизмов сдерживания РФ от дальнейших агрессивных действий.

Сегодня очень важно, чтобы наконец была найдена формула создания миротворческой миссии под эгидой ООН. И чтобы миротворческая операция охватывала территорию отдельных районов Донбасса, а не только линию разграничения, как на этом настаивает Россия. Об этом во время встреч на полях Мюнхенской конференции говорил мэр Киева Виталий Кличко.

В частности, во второй день конференции состоялись его двусторонние встречи с Федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцом и Спецпредставителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером. «Нам критически необходимо начать реальный процесс урегулирования ситуации на Востоке Украины и реинтеграции Донбасса, - сказал Кличко. - Миротворческие силы ООН однозначно должны контролировать также и границу с Россией», - подчеркнул Виталий Кличко.

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Он подчеркнул важность сохранения санкций против России, поскольку это является одним из механизмов сдерживания РФ от дальнейших агрессивных действий. «Мы высоко ценим усилия США и ваши лично в поисках путей урегулирования ситуации на Донбассе. Также необходима дальнейшая поддержка США в проведении необходимых реформ в Украине. Особенно, в сфере обороны и безопасности, в чем Соединенные Штаты нам сегодня помогают и мы благодарны за это», - отметил Кличко, общаясь с Куртом Волкером. Он также поблагодарил Федеральному канцлеру Австрии Курцу за его позицию относительно миротворческой миссии и готовности содействовать в этом деле.

Также на Мюнхенской конференции Кличко принял участие в дискуссии конференции “Форум безопасности и мира при поддержке Международного Союза Демократов и Международного Республиканского Института” и ланчи по приглашению Ялтинской Европейской Стратегии, где обсудили вопросы и вызовы, стоящие перед национальной безопасностью Украины.

Состоялась встреча мэра Киева и с председателем парламентской группы Христианско-социальный союз Германии в Бундестаге Александром Добринтом.

Сегодня очень важно, чтобы наконец была найдена формула создания миротворческой миссии под эгидой ООН. И чтобы миротворческая операция охватывала территорию отдельных районов Донбасса, а не только линию разграничения, как на этом настаивает Россия. Об этом во время встреч на полях Мюнхенской конференции говорил мэр Киева Виталий Кличко.

В частности, во второй день конференции состоялись его двусторонние встречи с Федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцом и Спецпредставителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером. «Нам критически необходимо начать реальный процесс урегулирования ситуации на Востоке Украины и реинтеграции Донбасса, - сказал Кличко. - Миротворческие силы ООН однозначно должны контролировать также и границу с Россией», - подчеркнул Виталий Кличко.

Он подчеркнул важность сохранения санкций против России, поскольку это является одним из механизмов сдерживания РФ от дальнейших агрессивных действий. «Мы высоко ценим усилия США и ваши лично в поисках путей урегулирования ситуации на Донбассе. Также необходима дальнейшая поддержка США в проведении необходимых реформ в Украине. Особенно, в сфере обороны и безопасности, в чем Соединенные Штаты нам сегодня помогают и мы благодарны за это», - отметил Кличко, общаясь с Куртом Волкером. Он также поблагодарил Федеральному канцлеру Австрии Курцу за его позицию относительно миротворческой миссии и готовность содействовать в этом деле.

Также на Мюнхенской конференции Кличко принял участие в дискуссии конференции “Форум безопасности и мира при поддержке Международного Союза Демократов и Международного Республиканского Института” и ланчи по приглашению Ялтинской Европейской Стратегии, где обсудили вопросы и вызовы, стоящие перед национальной безопасностью Украины.

Состоялась встреча мэра Киева и с председателем парламентской группы Христианско-социальный союз Германии в Бундестаге Александром Добринтом.