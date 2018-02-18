Кличко в Мюнхене: Важно наконец найти формулу создания миротворческой миссии под эгидой ООН
Сегодня очень важно, чтобы наконец была найдена формула создания миротворческой миссии под эгидой ООН. И чтобы миротворческая операция охватывала территорию отдельных районов Донбасса, а не только линию разграничения, как на этом настаивает Россия. Об этом во время встреч на полях Мюнхенской конференции говорил мэр Киева Виталий Кличко.
В частности, во второй день конференции состоялись его двусторонние встречи с Федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцом и Спецпредставителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером. «Нам критически необходимо начать реальный процесс урегулирования ситуации на Востоке Украины и реинтеграции Донбасса, - сказал Кличко. - Миротворческие силы ООН однозначно должны контролировать также и границу с Россией», - подчеркнул Виталий Кличко.
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Он подчеркнул важность сохранения санкций против России, поскольку это является одним из механизмов сдерживания РФ от дальнейших агрессивных действий. «Мы высоко ценим усилия США и ваши лично в поисках путей урегулирования ситуации на Донбассе. Также необходима дальнейшая поддержка США в проведении необходимых реформ в Украине. Особенно, в сфере обороны и безопасности, в чем Соединенные Штаты нам сегодня помогают и мы благодарны за это», - отметил Кличко, общаясь с Куртом Волкером. Он также поблагодарил Федеральному канцлеру Австрии Курцу за его позицию относительно миротворческой миссии и готовности содействовать в этом деле.
Также на Мюнхенской конференции Кличко принял участие в дискуссии конференции “Форум безопасности и мира при поддержке Международного Союза Демократов и Международного Республиканского Института” и ланчи по приглашению Ялтинской Европейской Стратегии, где обсудили вопросы и вызовы, стоящие перед национальной безопасностью Украины.
Состоялась встреча мэра Киева и с председателем парламентской группы Христианско-социальный союз Германии в Бундестаге Александром Добринтом.
Сегодня очень важно, чтобы наконец была найдена формула создания миротворческой миссии под эгидой ООН. И чтобы миротворческая операция охватывала территорию отдельных районов Донбасса, а не только линию разграничения, как на этом настаивает Россия. Об этом во время встреч на полях Мюнхенской конференции говорил мэр Киева Виталий Кличко.
В частности, во второй день конференции состоялись его двусторонние встречи с Федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцом и Спецпредставителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером. «Нам критически необходимо начать реальный процесс урегулирования ситуации на Востоке Украины и реинтеграции Донбасса, - сказал Кличко. - Миротворческие силы ООН однозначно должны контролировать также и границу с Россией», - подчеркнул Виталий Кличко.
Он подчеркнул важность сохранения санкций против России, поскольку это является одним из механизмов сдерживания РФ от дальнейших агрессивных действий. «Мы высоко ценим усилия США и ваши лично в поисках путей урегулирования ситуации на Донбассе. Также необходима дальнейшая поддержка США в проведении необходимых реформ в Украине. Особенно, в сфере обороны и безопасности, в чем Соединенные Штаты нам сегодня помогают и мы благодарны за это», - отметил Кличко, общаясь с Куртом Волкером. Он также поблагодарил Федеральному канцлеру Австрии Курцу за его позицию относительно миротворческой миссии и готовность содействовать в этом деле.
Также на Мюнхенской конференции Кличко принял участие в дискуссии конференции “Форум безопасности и мира при поддержке Международного Союза Демократов и Международного Республиканского Института” и ланчи по приглашению Ялтинской Европейской Стратегии, где обсудили вопросы и вызовы, стоящие перед национальной безопасностью Украины.
Состоялась встреча мэра Киева и с председателем парламентской группы Христианско-социальный союз Германии в Бундестаге Александром Добринтом.