Более 11% жилых домов Киева все еще остаются без отопления

По состоянию на 6.00 27 октября к центральному отоплению подключено 8505 жилых домов столицы, управляемых коммунальными ЖЭО, ЖСК, ОСМД, и ведомственные дома, что составляет 88,7% от общего количества объектов жилого фонда, которые обслуживает ПАО "Киевэнерго".

Об этом сообщает пресс-служба энергокомпании.

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Также сообщается, что к отоплению подключено 492 детсада, что составляет 100% от общего количества, и 206 лечебных заведения (90,7%).

Подключение жилого фонда столицы началось с 22 октября с.г. согласно распоряжению Киевской горгосадминистрации №1170 от 21 октября 2014 года.

Подключения жилых домов к централизованному отоплению продолжаются, информируют в «Киевэнерго».