На оборудование Перинатального центра в Киеве в прошлом году было выделено более 20 миллионов гривень

Благодаря современной аппаратуре стоимостью около 10 миллионов гривень с начала 2018 года по показаниям уже обследовано 12 детей.

В прошлом году город потратил более 20 миллионов гривень на закупку оборудования для отделений столичного Перинатального центра.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник во время визита в медучреждение.

Он подчеркнул, что охрана материнства и детства – одно из приоритетных направлений работы киевской власти, поэтому огромное внимание уделяется, среди прочего, и современному оснащению медицинских учреждений.

«В Перинатальном центре появляются на свет маленькие киевляне. Поскольку это заведение специализируется на выхаживании преждевременно рожденных малышей с критически низким весом, то и потребности в оборудовании здесь особые», – отметил Николай Поворозник.

Так, по его словам, нередко преждевременно рожденные дети имеют тяжелые недостатки зрения. Ранняя диагностика и своевременно начатое лечение значительно повышают их шансы видеть. Поэтому с целью раннего выявления ретинопатии, предупреждения слепоты и своевременной реабилитации детей с ретинопатией недоношенных в декабре 2017 года для Перинатального центра закуплено ретинальную камеру.

«Благодаря современной аппаратуре стоимостью около 10 миллионов гривень с начала 2018 года по показаниям уже обследовано 12 детей. Пятерым из них сразу же было сделано лазерную коагуляцию сетчатки. Обратите внимание на важный момент: ребенок появился на свет, получила качественную диагностику и была сразу же прооперирована. И все это в условиях одного учреждения, избегая крайне нежелательных и опасных для недоношенных малышей переездов из больницы в больницу», – отметил Николай Поворозник.

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Он заверил, что вопросы совершенствования качества оказания медицинской помощи матерям и детям всегда будет оставаться на особом контроле власти.

«Дети – это наше будущее. И только от нас сейчас зависит, каким оно будет. Поэтому сегодня мы должны сделать все возможное, чтобы будущее у нас было счастливое, здоровое и радостное», – подытожил Николай Поворозник.

Справка.

В 2017 году для отделений анестезиологии и интенсивной терапии новорожденных и второго этапа выхаживания недоношенных новорожденных Перинатального центра г. Киева приобретено оборудование на общую сумму 20317,3 тыс. грн. Кроме ретинальної камеры RetCam 3 заведение получило приборы для искусственной вентиляции легких высокого класса с возможностью настраивать поток воздушной смеси по объему легких, аппараты для неинвазивной вентиляции для поддержания собственного дыхания новорожденного, дыхательный реаниматор, обогреватель для новорожденных, мониторы для пациента, систему рентгеновскую диагностическую мобильную для диагностики состояния легочной системы и желудочно-кишечного тракта и тому подобное.