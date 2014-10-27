Стоимость разработки нового генплана Киева составляет 20 млн грн
Согласно выводам государственной экспертизы, стоимость разработки нового генерального плана Киева составляет 20 млн грн, из которых почти 16,5 млн грн уже профинансировано.
Об этом в ходе обсуждения нового генплана в Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) сообщил начальник коммунальной организации «Институт генерального плана Киева» Сергей Броневицкий.
Читайте такжеНовый Генплан Киева рассмотрят и утвердят в следующем году - Кличко
«Согласно выводам государственной экспертизы, стоимость разработки генерального плана составляет 20 млн грн. На сегодняшний день за 6 лет (с начала разработки генплана – УНИАН) профинансировано 16,4 млн грн. Это учитывая стоимость работ подрядных организаций и субподрядных», - сказал Сергей Броневицкий.
При этом он отметил, что разработка предыдущего генплана стоила 7,3 млн грн. «В сравнении скажу, что предыдущий генплан стоил в ценах 2007 года 7,3 млн грн – это в переводе на сегодняшние деньги около 50 млн грн», - добавил Сергей Броневицкий.
В свою очередь главный архитектор Киева Сергей Целовальник, также присутствовавший на обсуждении, подчеркнул, что разработка нового генплана столицы практически завершена. «Разработка нового генплана практически завершена. Генплан прошел общественные слушания, экспертизу и получил положительные экспертные отчеты», - заявил Сергей Целовальник.
Как сообщал УНИАН, в конце августа 2013 года архитектурно-градостроительный совет столицы поддержал и рекомендовал передать на экспертизу проект генерального плана Киева. Проектом нового генплана Киева предусматривается реализация проектов общей стоимостью около 500 млрд грн в ближайшие 15-20 лет.