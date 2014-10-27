Стоимость разработки нового генплана Киева составляет 20 млн грн

Об этом в ходе обсуждения нового генплана в Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) сообщил начальник коммунальной организации «Институт генерального плана Киева» Сергей Броневицкий.

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«Согласно выводам государственной экспертизы, стоимость разработки генерального плана составляет 20 млн грн. На сегодняшний день за 6 лет (с начала разработки генплана – УНИАН) профинансировано 16,4 млн грн. Это учитывая стоимость работ подрядных организаций и субподрядных», - сказал Сергей Броневицкий.

При этом он отметил, что разработка предыдущего генплана стоила 7,3 млн грн. «В сравнении скажу, что предыдущий генплан стоил в ценах 2007 года 7,3 млн грн – это в переводе на сегодняшние деньги около 50 млн грн», - добавил Сергей Броневицкий.

В свою очередь главный архитектор Киева Сергей Целовальник, также присутствовавший на обсуждении, подчеркнул, что разработка нового генплана столицы практически завершена. «Разработка нового генплана практически завершена. Генплан прошел общественные слушания, экспертизу и получил положительные экспертные отчеты», - заявил Сергей Целовальник.

Как сообщал УНИАН, в конце августа 2013 года архитектурно-градостроительный совет столицы поддержал и рекомендовал передать на экспертизу проект генерального плана Киева. Проектом нового генплана Киева предусматривается реализация проектов общей стоимостью около 500 млрд грн в ближайшие 15-20 лет.