Городские власти проводят переговоры о производстве в Киеве трамваев с низким полом

Столичная власть проводит переговоры относительно производства в Киеве трамваев с низким полом.

Об этом заявил советник председателя КГГА по транспортным вопросам Александр Кава, информирует пресс-служба КГГА.

«Мы проводим переговоры относительно возможности производства современных трамваев с низким полом в Киеве. О сроках говорить еще рано, но заинтересованность европейцев к этому проекту есть. Тем не менее, все будет зависеть от объемов потенциальных закупок и финансовых возможностей Киева», – отметил он.

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Кава добавил, что для обеспечения потребностей Киева в перевозке пассажиров необходимо, по меньшей мере, еще 300 единиц трамваев.

«Сегодня существующий коммунальный парк столицы не позволяет обеспечить потребности города в перевозках. Всего в парке около 1700 троллейбусов, трамваев и автобусов. Для сравнения – в Варшаве ежедневно на улицы выходит 2800 автобусов и трамваев, а в Минске – 2600 единиц. Нам нужно еще около 300 троллейбусов и трамваев», – сказал он.

По словам Кавы, городская власть намерена развивать киевский электротранспорт, в частности трамваи, по трем основным направлениям: капитальный ремонт существующего парка, производство коммунальным предприятием «Киевпастранс» новых трамваев «Каштан» и возможность производства современных вагонов с низким полом.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября пресс-служба КГГА сообщила, что городская власть изучает возможность наладить на территории Украины, в частности в столице, сборку европейских трамвайных вагонов.

Отмечалось, что в ходе переговоров с менеджментом и владельцами европейских производителей трамваев на берлинской выставке InnoTrans-2014 достигнута договоренность в ближайшие 1-1,5 месяца провести встречи с целью обсудить вопроса более детально.

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Справка УНИАН. Предыдущая власть Киева еще в 2011 г. поручила КП «Киевпастранс» разработать собственное производство трамваев для потребностей города.

Первый трамвайный вагон модели Т-3UА-3 (Каштан) был презентован в декабре 2011 года. Сообщалось, что на производственных площадках КП «Киевпастранс» изготовлено шесть таких вагонов, которые эксплуатируются на линии скоростного трамвая на Троещине.

Планировалось, что трамвайный вагон Т-3UА-3 станет базовой моделью для создания семейства киевских трамваев длиной 15 и 31 м для обслуживания разных по мощности пассажирских потоков.

3 июня 2013 г. “Киевпастранс” представило трехсекционный трамвай “Каштан-2” ориентировочной стоимостью 9 млн 400 тыс. грн.

Вместе с тем, тогда же руководство города заявило, что наладить серийное производство электротранспорта нового поколения Киев может в кооперации с иностранными компаниями. Сообщалось, что заинтересованность в сотрудничестве с украинской столицей в вопросе строительства общественного транспорта уже выразили компании из Австрии, Чехии, России и Китая.