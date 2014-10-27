С 1 ноября в Киеве отменяют скоростной режим в 80 км/ч

В сложных погодных условий установления такого скоростного лимита нецелесообразно с точки зрения безопасности.

Однако волноваться водителям не следует: с 1 апреля нововведения, которые пришлись по душе многим автолюбителям, вернутся на дороги страны, сообщили в столичном управлении ГАИ, сообщает ТСН.

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Напомним, по инициативе руководителя Департамента Госавтоинспекции Анатолия Сиренко весной в Киеве и других крупных городах были воплощены в реальность изменения в организации дорожного движения, значительно облегчили жизнь автомобилистам.

"После установки дорожных знаков 80 км/ч на адрес Госавтоинспекции мы получили много благодарностей от водителей, а время показало, что мы были правы", - отмечает глава ГАИ Анатолий Сиренко.

На участках трасс, на которых, с точки зрения безопасности и технических возможностей можно было повысить скоростной лимит, стало намного легче передвигаться, практически исчезли заторы и аварийные ситуации.