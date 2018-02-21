Кличко на коллегии КГГА: Каждая бюджетная гривна должна работать на позитивные изменения в столице

В прошлом году городские власти провели капитальный ремонт более 300 км столичных дорог и проездов.

Каждая бюджетная гривна должна работать на позитивные изменения в столице. Об этом в начале заседания коллегии Киевской городской государственной администрации заявил мэр столицы Виталий Кличко.

На коллегии, в которой принимают участие заместители председателя КГГА, руководители департаментов городской администрации, коммунальных предприятий и главы районов, будут подведены итоги выполнения бюджета и Программы экономического и социального развития столицы за 2017 год и проанализированы резервы, которые есть у города для их более эффективного использования, передает пресс-служба Кличко.

“Отмечу, что основные показатели экономического и социального развития столицы в прошлом году свидетельствуют о положительной динамике обновления и развития инфраструктуры города, которую мы улучшаем для комфорта киевлян. То есть, город развивается”, - отметил Кличко в начале заседания и добавил, что в этом году изменения в Киеве должны быть еще более заметными и ощутимыми.

«Мы сегодня проанализируем резервы, которые у нас есть для более эффективного использования активов города. Для того, чтобы в этом году изменения в Киеве были еще более заметными и ощутимыми», - отметил мэр.

Он напомнил, что в прошлом году городские власти провели капитальный ремонт более 300 км столичных дорог и проездов, было открыто 3 новых школы, 10 вновь построенных и реконструированных детсадов. Также приобретен новый коммунальный транспорт, спецтехнику для уборки города, установлены камеры видеонаблюдения, открыты центры предоставления админуслуг. Были осуществлены ремонтные работы в ряде больниц, обновлено немало столичных парков.

“Основная цель сегодняшней нашей встречи – это анализ ошибок и причин недоработок. А они, к сожалению, у нас были. Наша задача как власти - чтобы каждая бюджетная гривна работала на позитивные изменения в столице, на улучшение комфорта киевлян и тех, кто приезжает в наш город”, - подчеркнул Кличко.

Мэр подчеркнул, что в отношении тех чиновников, которые ненадлежащим образом выполняют свои обязанности, будут приняты кадровые решения.

«Тех, кто только декларирует свои «успехи», а работает неэффективно, будем избавляться. И брать тех, кто хочет и может работать», - подчеркнул Виталий Кличко.