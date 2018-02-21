Кличко: В столице есть резервы для того, чтобы увеличивать бюджет города

15:49, 21 февраля 2018
Киев
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Кличко отметил, что каждую ночь в столице на парковках оставляют более 300 тысяч автомобилей / фото kiev.klichko.org

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время коллегии, в которой приняли участие заместители председателя КГГА, руководители департаментов городской администрации, коммунальных предприятий и главы столичных районов, сообщается на сайте klichko.org.

Так, по словам мэра, город может получить значительные средства благодаря эффективному внедрению системы парковки. Сегодня столичная власть ожидает подписания законопроекта о парковке Президентом. Как отметил Виталий Кличко, каждую ночь в столице на парковках оставляют более 300 тысяч автомобилей. Если средства от парковки будет получать город, а не только коммерческие структуры, то за сутки столица будет зарабатывать полтора миллиона гривень. Также немало поступлений в бюджет в Киеве ожидают от благоустройства передвижной уличной торговли и внедрения открытых электронных аукционов на право заниматься такой деятельностью на специально обустроенных площадках.

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«Например, было с аукциона продано площадку под передвижную торговлю вблизи метро «Арсенальная». Одна маленькая торговая точка принесет в бюджет почти миллион гривень в этом году. А рядом расположены киоски, которые платят лишь по 30 тысяч гривень!», - отметил мэр столицы.

Также во время коллегии рассмотрели, насколько эффективно в прошлом году каждый район или департамент использовал бюджетные средства. Были сделаны замечания руководителям департамента строительства и архитектуры и департамента транспортной инфраструктуры. Главная претензия – затягивание сроков выполнения работ.

«Те доклады, которые прозвучали, - размыты. Нам говорят что "строим, работаем". Но киевляне все видят и спрашивают, когда те или иные объекты будут сданы в эксплуатацию. И это дает основания для упреков относительно неэффективного использования денег общины и затягивание по срокам ввода объектов в эксплуатацию»,- подчеркнул Виталий Кличко.

По итогам коллегии приняли резолюцию, в которой определили основные акценты в деятельности департаментов городской администрации на 2018-й год. Также мэр столицы отметил, что такие коллегии будут проходить регулярно и состояние выполнения поручений, которые на них формулируются, будет постоянно под контролем.

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