Кличко: В столице есть резервы для того, чтобы увеличивать бюджет города

Так, по словам мэра, город может получить значительные средства благодаря эффективному внедрению системы парковки.

У столичной власти есть резервы для того, чтобы увеличить бюджет города. Поэтому каждый руководитель района или глава департамента должен работать над возможностями дополнительно наполнять бюджет Киева.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время коллегии, в которой приняли участие заместители председателя КГГА, руководители департаментов городской администрации, коммунальных предприятий и главы столичных районов, сообщается на сайте klichko.org.

Так, по словам мэра, город может получить значительные средства благодаря эффективному внедрению системы парковки. Сегодня столичная власть ожидает подписания законопроекта о парковке Президентом. Как отметил Виталий Кличко, каждую ночь в столице на парковках оставляют более 300 тысяч автомобилей. Если средства от парковки будет получать город, а не только коммерческие структуры, то за сутки столица будет зарабатывать полтора миллиона гривень. Также немало поступлений в бюджет в Киеве ожидают от благоустройства передвижной уличной торговли и внедрения открытых электронных аукционов на право заниматься такой деятельностью на специально обустроенных площадках.

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«Например, было с аукциона продано площадку под передвижную торговлю вблизи метро «Арсенальная». Одна маленькая торговая точка принесет в бюджет почти миллион гривень в этом году. А рядом расположены киоски, которые платят лишь по 30 тысяч гривень!», - отметил мэр столицы.

Также во время коллегии рассмотрели, насколько эффективно в прошлом году каждый район или департамент использовал бюджетные средства. Были сделаны замечания руководителям департамента строительства и архитектуры и департамента транспортной инфраструктуры. Главная претензия – затягивание сроков выполнения работ.

«Те доклады, которые прозвучали, - размыты. Нам говорят что "строим, работаем". Но киевляне все видят и спрашивают, когда те или иные объекты будут сданы в эксплуатацию. И это дает основания для упреков относительно неэффективного использования денег общины и затягивание по срокам ввода объектов в эксплуатацию»,- подчеркнул Виталий Кличко.

По итогам коллегии приняли резолюцию, в которой определили основные акценты в деятельности департаментов городской администрации на 2018-й год. Также мэр столицы отметил, что такие коллегии будут проходить регулярно и состояние выполнения поручений, которые на них формулируются, будет постоянно под контролем.