24 февраля начнется капитальный ремонт станции метро «Святошин»

В метрополитене предупреждают, что в часы «пик» для избежания скопления людей возможно частичное ограничение входа в рабочий вестибюль.

С 24 февраля 2018 года (суббота) будет начат капитальный ремонт станции метро «Святошин». Об этом сообщили в КП «Киевский метрополитен».

Выход к проспекту Победы, заводу «АТЕМ», «Антонов», и подземный переход не будут работать, сообщает пресс-служба КГГА.

В часы «пик» для избежания скопления людей возможно частичное ограничение входа в рабочий вестибюль (выход к железнодорожной станции, проспекту Победы и вещевому рынку).

Работы продлятся до октября этого года. На станции запланирована установка 5 лифтов для маломобильных групп населения, замена дверей и устройство проходов для тележек, обновление системы навигации и монтаж тактильной плитки для пассажиров с учетом доступности для людей с инвалидностью.

Проект также предусматривает установление видеокамер на станции и в переходах, ремонт и замену облицовки, повышение уровня противопожарной защиты, установление энергосберегающего освещения, замену скамеек, поручней и тому подобное.

Предприятие извиняется за неудобства и просит по возможности воспользоваться другими станциями.