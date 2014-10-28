Еще на 3 станциях киевского метро прекратят продажу жетонов

В рамках внедрения проекта по автоматизированной продаже средств оплаты проезда, с 10 ноября 2014 года на станциях «Кловская», «Театральная» и одном из вестибюлей станции «Героев Днепра» приостанавливается продажа жетонов через кассу. Они будут реализовываться исключительно через автоматы, которые расположены в вестибюле станции.

В кассе пассажиры смогут приобрести бесконтактные карты и пополнить их ресурс.

Пресс-служба метрополитена напоминает, что размен средств в кассах не проводится, поэтому просит заранее готовить необходимые купюры для оплаты проезда.

Напомним, что в таком режиме с 3 октября работает станция «Почтовая площадь», а на станциях «Демеевская» и «Голосеевская» автоматы по продаже жетонов, реализации и пополнения бесконтактных карточек полностью заменили кассы.