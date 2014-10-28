Сегодня из-за футбола в метро пустят дополнительные поезда

Эти меры связаны с проведением на НСК «Олимпийский» футбольного матча между командами «Динамо» (Киев) и «Карпаты» (Львов), сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Если по окончании футбольного матча пассажиропоток будет превышать перевозочную возможность – вероятно введение ограничений на вход пассажиров на станции «Олимпийская», «Площадь Льва Толстого» и «Дворец спорта».

В КП «Киевский метрополитен» отмечают, что эти меры направлены на организацию безопасной перевозки пассажиров и высокой культуры их обслуживания.

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