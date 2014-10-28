В Киеве 93,4% домов подключили к отоплению

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПАО «Киевэнерго».

«По состоянию на 6.00 28 октября подключено к ЦО 8 тыс. 949 жилых домов (управляемых коммунальными ЖЭО, ЖСК, ОСМД и ведомственные дома), что составляет 93,37% от общего количества», - говорится в сообщении.

В частности, подключено 7027 домов, которые управляются коммунальными ЖЭО (98,7%).

Читайте такжеВ оккупированном Крыму люди жалуются на отсутствие отопленияТакже подключено 492 детсада, что составляет 100% от общего количества, и 213 лечебных заведений (93,8%).