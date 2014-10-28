На проспекте Победы в Киеве перевернулся грузовик с подсолнечным маслом, движение автомобилей перекрыто (фото)

В настоящее время движение по проспекту в сторону центра затруднено - машины двигаются со скоростью до 5 км/час. Движение заблокировано на трех полосах, сообщает "Сегодня".

На место происшествия выехало все руководство Госавтоинспекции Киева.

По предварительной информации в результате аварии никто не погиб. Причиной ДТП, по одной из версий стал оборвавшийся кардан. Часть растительного масла из цистерны вылилась на проезжую часть.