На проспекте Победы в Киеве перевернулся грузовик с подсолнечным маслом, движение автомобилей перекрыто (фото)

13:27, 28 октября 2014
Киев
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В Киеве на проспекте Победы в районе станции метро "Святошин" напротив Святошинской райадминистрации перевернулась фура с растительным маслом.

Фото: Александр Глущенко

В настоящее время движение по проспекту в сторону центра затруднено - машины двигаются со скоростью до 5 км/час. Движение заблокировано на трех полосах, сообщает "Сегодня".

На место происшествия выехало все руководство Госавтоинспекции Киева. 

Фото: Александр Глущенко

По предварительной информации в результате аварии никто не погиб. Причиной ДТП, по одной из версий стал оборвавшийся кардан. Часть растительного масла из цистерны вылилась на проезжую часть.

Фото: Александр Глущенко

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