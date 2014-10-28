На проспекте Победы в Киеве перевернулся грузовик с подсолнечным маслом, движение автомобилей перекрыто (фото)
13:27, 28 октября 2014Киев
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В Киеве на проспекте Победы в районе станции метро "Святошин" напротив Святошинской райадминистрации перевернулась фура с растительным маслом.
Фото: Александр Глущенко
В настоящее время движение по проспекту в сторону центра затруднено - машины двигаются со скоростью до 5 км/час. Движение заблокировано на трех полосах, сообщает "Сегодня".
На место происшествия выехало все руководство Госавтоинспекции Киева.
Фото: Александр Глущенко
По предварительной информации в результате аварии никто не погиб. Причиной ДТП, по одной из версий стал оборвавшийся кардан. Часть растительного масла из цистерны вылилась на проезжую часть.
Фото: Александр Глущенко
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