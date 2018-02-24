Кличко: Столичные дороги ремонтируют компании, которые могут гарантировать качество и срок эксплуатации

Столичная власть сотрудничает не только с отечественными компаниями, но и с иностранными компаниями-подрядчиками, в частности с турецкими, белорусскими и другими компаниями, которые гарантируют городу хорошее качество и сроки эксплуатации этих дорог.

Ремонтные работы на столичных дорогах осуществляют компании, которые могут гарантировать качество и срок эксплуатации этих дорог.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в эфире телеканала “NewsOne“.

“Говорят, что асфальт, уложенный год назад, сходит весной вместе со снегом. Для того, чтобы предупредить это, каждый подрядчик, с которым город подписывает контракт на укладку асфальтового покрытия, дает гарантию пять лет на эксплуатацию этой дороги”, - отметил Кличко.

Как отметил мэр Киева, в случае, если выявляются определенные дефекты, то компания-подрядчик за свой счет обязана их устранить. “Если появляются трещины или какие-то дефекты, то компания за свой счет обязана устранить их. И гарантия на новые дороги - пять лет. Только на таких условиях мы работаем с компаниями-подрядчиками”, - добавил Кличко.

Он рассказал, что столичная власть сотрудничает не только с отечественными компаниями, но и с иностранными компаниями-подрядчиками, в частности с турецкими, белорусскими и другими компаниями, которые гарантируют городу хорошее качество и сроки эксплуатации этих дорог. Подрядчиков город выбирает на конкурсной основе. “Тендеры, все открыто. Все зависит от цены и качества”, - подытожил городской голова.