Кличко: владельцы Мафов не придерживаются честной конкуренции, уничтожая малый бизнес столицы

По его словам, владельцы таких МАФов не желают платить предусмотренные законом налоги.

Незаконные МАФы «убивают» малый бизнес в Киеве, потому что их владельцы не придерживаются принципов честной конкуренции.

Об этом в эфире телеканала «Киев» заявил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, владельцы таких МАФов не желают платить предусмотренные законом налоги. Он подчеркнул, что за предыдущий год в столице демонтировали около 1,5 тысячи незаконных МАФов. На очереди еще около 1, 6 тыс. незаконных временных сооружений во всех районах Киева.

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«Если ты хочешь работать официально, ты должен платить за коммунальные услуги, должен платить работникам официальную заработную плату, платить налоги в бюджет нашего города. Владельцы же незаконных МАФов не платят, - отметил Кличко. - И наша задача - навести с этим порядок. На 2018-й год у нас большие планы на три района. Это Дарницкий, Днепровский и Деснянский районы, где большое количество таких незаконных МАФов», - заявил городской голова.

Виталий Кличко также рассказал, что городская власть очистила от временных сооружений подземный переход на Майдане Независимости. И весной киевляне и гости столицы увидят обновленные подземные переходы на Майдане и Крещатике.