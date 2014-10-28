В Киеве перевернулась цистерна: на проезжую часть вытекло около 20 тонн подсолнечного масла (фото, видео)

В Святошинском районе Киева из-за переворачивания цистерны на проезжую часть вытекло около 20 тонн подсолнечного масла.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичного управления ГАИ, происшествие произошло сегодня днем на углу проспекта Победы и улицы Вернадского.

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"По предварительным данным, водитель автоцистерны "Рено" по неустановленным пока причинам не справился с управлением, вследствие чего произошло переворачивание цистерны с последующей ее разгерметизацией, отчего ее содержимое вылилось на проезжую часть", - сказали в ГАИ, отметив, что, судя по первичному осмотру транспортного средства, причиной аварии мог стать карданный вал грузовика, которой оторвался.

На месте происшествия работают подразделения ГАИ, ГСЧС, бригада скорой помощи. Движение транспорта организовано по объездным дорогам. Водитель грузовика не пострадал.