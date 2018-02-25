Кличко: модернизация наружного освещения в Киеве повысит безопасность на столичных улицах

Мэр добавил, что уже есть первые положительные отзывы от киевлян, которые увидели новое наружное освещение на улице Елены Телиги, бульваре Леси Украинки и некоторых других улицах.

Модернизация наружного освещения в Киеве повысит безопасность на столичных улицах и экономить значительные средства городского бюджета.

Об этом в эфире телеканала «Киев» заявил мэр столицы Виталий Кличко.

Кличко подчеркнул, что в этом году на модернизацию освещения планируют выделить 300 млн грн. При этом он подчеркнул, что ежегодно Киев платит 120 млн грн за наружное освещение.

«Новое современное освещение дает возможность сделать наши улицы намного лучше освещенными и безопасными. Поэтому наша задача - заменить все освещение в Киеве. Мы сможем экономить 30-40 млн грн на электроэнергии ежегодно», - сказал Виталий Кличко.

Читайте такжеКличко: владельцы Мафов не придерживаются честной конкуренции, уничтожая малый бизнес столицыМэр добавил, что уже есть первые положительные отзывы от киевлян, которые увидели новое наружное освещение на улице Елены Телиги, бульваре Леси Украинки и некоторых других улицах.

«Оно имеет более аккуратный вид. Это также - безопасность движения и экономия больших средств. Мы должны использовать современные технологии», - подчеркнул Виталий Кличко.

В этом году наружное освещение будет модернизировано на 163 объектах - улицах, мостах, парках, придомовых территориях города.