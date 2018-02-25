Кличко: мы продолжим вкладывать средства в закупку современного коммунального транспорта

По словам Виталия Кличко, большинство маршруток сегодня не отвечают требованиям безопасности и это может привести к росту количества ДТП.

Столичная власть и в дальнейшем будет вкладывать средства в закупку современного коммунального общественного транспорта, чтобы он стал альтернативой опасным маршруткам.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала «Киев».

Он отметил, что в последнее время увеличилось количество ДТП с участием маршруток.

«Есть основания говорить, что это, увы, уже системные вещи, и мы их должны остановить», - сказал мэр.

Он отметил, что столичная власть обратилась к правительству с просьбой отменить мораторий на проверки перевозчиков, а Государственная служба по безопасности на транспорте, по убеждению Кличко, должна увеличить полномочия городских властей относительно таких проверок.

«Ведь речь идет о безопасности, здоровье и жизни людей», - сказал мэр Киева.

По словам Виталия Кличко, большинство маршруток сегодня не отвечают требованиям безопасности и это может привести к росту количества ДТП. Поэтому, подчеркнул мэр столицы, проведения регулярных проверок, контроль за работой перевозчиков крайне необходимы.

«Наша задача - не бороться с маршрутками, потому что частные перевозчики будут воспринимать это как административное давление. А сделать все, чтобы альтернативой старым и опасным маршруткам стал современный, комфортный, дешевый, безопасный общественный транспорт», - отметил он.

Кличко подчеркнул, что именно поэтому столичная власть вкладывает значительные средства в закупку нового общественного транспорта.

За последние два года было закуплено 100 новых современных автобусов, 17 троллейбусов и 45 трамваев со 100% низким полом, кондиционерами, Wi-Fi. Модернизировано 15 вагонов метрополитена.

«Мы и впредь будем делать все, чтобы и общественный транспорт, и дороги в Киеве соответствовали европейскому уровню», - сказал Кличко.