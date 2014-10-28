Напротив здания КГГА могут установить фонтан

Завтра, 29 октября, в Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА (ул. Крещатик, 32, 2-й этаж) состоится общественное обсуждение меценатской инициативы создания фонтана в курдонере по ул. Крещатик, 23.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, все желающие смогут узнать больше об истории Крещатика и приобщиться к обсуждению инициативы.

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Кроме того, посетители смогут поговорить о том, каким образом община может влиять на принятие решений в городе, рассмотреть опыт привлечения общественности в европейских городах (на примере Германии).

В рамках обсуждения участники мероприятия смогут внести свои предложения в инициативу создания фонтана, а также по эффективному механизму влияния на принятие решений в городе.

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Начало мероприятия запланировано на 18:30.

Предусмотрено, что участие в мероприятии примут, в частности, историк, член коллегии главного совета Украинского общества охраны памятников истории и культуры Михаил Кальницкий, а также представитель ООО «Олимп Лтд» Виктория Тимошенко, которая будет представлять меценатскую инициативу по созданию фонтана.