В Киеве временно закрыли "красную ветку" метро
08:29, 26 февраля 2018
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Причина пока неизвестна, дежурная просит воспользоваться наземным транспортом.
Причина пока неизвестна / facebook.com/KyivOperativ, Андрей Харченко
В Киеве временно закрыли "красную ветку" метро.
Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.
"Красная ветка метро временно закрыта. Причина пока неизвестна, дежурная просит воспользоваться наземным транспортом", - сказано в сообщении.
Ранее из-за неисправности поезда останавливалось движение на красной ветке метро между станциями «Арсенальная» и «Левобережная».
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