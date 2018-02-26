В Киеве временно закрыли "красную ветку" метро

08:29, 26 февраля 2018 Киев 842

Причина пока неизвестна, дежурная просит воспользоваться наземным транспортом.

В Киеве временно закрыли "красную ветку" метро. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook. "Красная ветка метро временно закрыта. Причина пока неизвестна, дежурная просит воспользоваться наземным транспортом", - сказано в сообщении. Ранее из-за неисправности поезда останавливалось движение на красной ветке метро между станциями «Арсенальная» и «Левобережная».

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