В Киеве временно закрыли "красную ветку" метро

08:29, 26 февраля 2018
Киев
842 0
Причина пока неизвестна / facebook.com/KyivOperativ

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в  Facebook.

"Красная ветка метро временно закрыта. Причина пока неизвестна, дежурная просит воспользоваться наземным транспортом", - сказано в сообщении.

Ранее из-за неисправности поезда останавливалось движение на красной ветке метро между станциями «Арсенальная» и «Левобережная».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #метро Киева#красная ветка метро киев#закрыта красная ветка метро