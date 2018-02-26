В Киеве возобновили работу "красной ветки" метро
09:12, 26 февраля 2018Киев
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Отмечается, что задержка возникла из-за технической неисправности поезда.
В Киеве временно закрывали "красную ветку" метро / фото УНИАН
В Киеве возобновили работу "красной ветки" (Святошинско-Броварская линия) метро.
Об этом сообщает киевский метрополитен в Facebook.
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"Метро работает в обычном режиме. Из-за технической неисправности поезда была задержка 2 мин", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, в Киеве временно закрывали "красную ветку" метро.
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