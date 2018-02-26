В Киеве возобновили работу "красной ветки" метро

Отмечается, что задержка возникла из-за технической неисправности поезда.

В Киеве возобновили работу "красной ветки" (Святошинско-Броварская линия) метро. Об этом сообщает киевский метрополитен в Facebook. Читайте также24 февраля начнется капитальный ремонт станции метро «Святошин» "Метро работает в обычном режиме. Из-за технической неисправности поезда была задержка 2 мин", - говорится в сообщении. Как сообщал УНИАН, в Киеве временно закрывали "красную ветку" метро.

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