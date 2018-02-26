В Киеве возобновили работу "красной ветки" метро

09:12, 26 февраля 2018
Киев
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В Киеве временно закрывали "красную ветку" метро / фото УНИАН

Об этом сообщает киевский метрополитен в Facebook.

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"Метро работает в обычном режиме. Из-за технической неисправности поезда была задержка 2 мин", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Киеве временно закрывали "красную ветку" метро.

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Теги: #метро Киева#красная ветка метро киев