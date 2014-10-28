"Киевводоканал" будет претендовать на деньги Всемирного банка для развития инфраструктуры

Этот проект предусматривает выделение займа в сумме $350 млн на модернизацию 10 предприятий ЖКХ в Украине.

Читайте такжеВ Киеве количество ЖКХ сократят вчетверо

Как уточнила УНИАН советник главы правления "Киевводоканала" по вопросам информационной политики Виктория Яковлева, в рамках проекта Всемирного банка планируется реконструировать 4-5 объектов водопроводно-канализационного хозяйства. В то же время, она отметила, что сумма, выделяемая для этих целей "Киевводоканалу", пока не определена.

"На данный момент сказать, сколько денег будет выделено, довольно сложно. Когда появится информация, мы объявим о том, какие конкретно суммы будут выделены", - сказала Виктория Яковлева.

Вместе с тем, в пресс-службе "Киевводоканала" отметили, что период погашения кредита - от 5 до 10 лет, а покрытие расходов, связанных с выполнением предприятием обязательств по займу, будет осуществляться за счет инвестиционной составляющей в тарифе на услуги централизованного водоснабжения и водоотвода в столице.

Как сообщал УНИАН, соглашения о реализации указанного проекта между Всемирным банком и 10 украинскими коммунальными предприятиями были подписаны в Киеве 23 октября. Реализация проекта должна начаться в ноябре текущего года. Срок реализации проекта – 6 лет.