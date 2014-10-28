20 тонн масла на проспекте Победы: ликвидация аварии и предприимчивые киевляне (фото, видео)

В Святошинском районе Киева из-за опрокидывания цистерны на проезжую часть вытекло около 20 тонн подсолнечного масла.

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По предварительным данным, водитель автоцистерны "Рено" по неустановленным пока причинам не справился с управлением

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