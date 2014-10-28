20 тонн масла на проспекте Победы: ликвидация аварии и предприимчивые киевляне (фото, видео)
17:03, 28 октября 2014Киев
2
В столице перевернулась автоцистерна с подсолнечным маслом.
На дорогу вытекло около 20 тонн масла / Фото УНИАН
В Святошинском районе Киева из-за опрокидывания цистерны на проезжую часть вытекло около 20 тонн подсолнечного масла.
Читайте такжеВ Киеве перевернулась цистерна: на проезжую часть вытекло около 20 тонн подсолнечного масла (фото, видео)
По предварительным данным, водитель автоцистерны "Рено" по неустановленным пока причинам не справился с управлением
Видео Jack Osi
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter