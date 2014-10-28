Киевлян просят не злоупотреблять обогревателями

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Кроме того, как подчеркивается в сообщении, использование одновременно нескольких электроприборов и подключение самодельных изделий для обогрева помещений становится причиной возникновения аварий, пожаров и других чрезвычайных ситуаций. В частности, по данным управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства КГГА, в течение октября текущего года в жилых домах столицы произошло 34 пожара в результате замыкания электросети.

Читайте такжеПочти всем киевлянам дали теплоТакже в КГГА отмечают, что в столице продолжаются ремонтные работы наиболее проблемных участков электросетей и электросетей в жилых домах. Это 560 объектов, которые по результатам обследований признаны наиболее критичными с позиции аварийности.

Вместе с тем городская власть обращается к киевлянам с просьбой придерживаться лимитов использования электроэнергии своего дома и осуществить мероприятия энергосбережения в своих домах: утеплить окна, двери, балконы и лоджии.