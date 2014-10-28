Киевлян просят не злоупотреблять обогревателями
Столичная власть обращает внимание жителей Киева на необходимость умеренного использования электрообогревателей, поскольку потребление электроэнергии свыше определенного лимита во многих случаях выводит из строя электросети и портит электроприборы в квартирах.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
Кроме того, как подчеркивается в сообщении, использование одновременно нескольких электроприборов и подключение самодельных изделий для обогрева помещений становится причиной возникновения аварий, пожаров и других чрезвычайных ситуаций. В частности, по данным управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства КГГА, в течение октября текущего года в жилых домах столицы произошло 34 пожара в результате замыкания электросети.
Читайте такжеПочти всем киевлянам дали теплоТакже в КГГА отмечают, что в столице продолжаются ремонтные работы наиболее проблемных участков электросетей и электросетей в жилых домах. Это 560 объектов, которые по результатам обследований признаны наиболее критичными с позиции аварийности.
Вместе с тем городская власть обращается к киевлянам с просьбой придерживаться лимитов использования электроэнергии своего дома и осуществить мероприятия энергосбережения в своих домах: утеплить окна, двери, балконы и лоджии.