За первые полгода со дня открытия на Киевском велотреке установлено три рекорда

Киевский велотрек соответствует международным стандартам и является одним из лучших велотреков Европы.

С открытия обновленного Киевского велотрека, которое состоялось в мае 2017 года, уже установлено несколько рекордов, один из которых даже вошел в Книгу рекордов Гиннеса.

Об этом 25 февраля сообщил Владимир Мельник, директор Киевского велотрека, во время презентации «Киевский велотрек – новые возможности» в фан-зоне зимних Олимпийских игр, передает пресс-служба КГГА.

Киевский велотрек соответствует международным стандартам и является одним из лучших велотреков Европы. На его территории проведен ряд соревнований по велоспорту, в частности, такие выдающиеся мероприятия, как Кубок Открытия Киевского велотрека, Чемпионат Украины среди юниоров, Кубок Киева по велосипедному спорту на треке. Активно развиваются дополнительные услуги велотрека: тренажерные залы, велостудия, занятия по фитнесу, а благодаря налаженному сотрудничеству с беговыми клубами постоянно проводятся бесплатные оздоровительные занятия для всех желающих.

Владимир Мельник подчеркнул, что приоритетным направлением в деятельности Киевского велотрека является популяризация велоспорта и велокультуры в столице. Для этого введены бесплатные экскурсии для школьников, встречи с известными спортсменами и деятелями спорта, мастер-классы, тренинги, фотовыставки. Особой популярностью пользуется бесплатная детская спортивная школа, где воспитанием молодежи занимаются опытные тренеры. В текущем году много усилий будет направлено на ее развитие, ведь это важный социальный городской проект.

В планах на 2018 год – также улучшение инфраструктуры коммунального предприятия, проведение международных соревнований, привлечение партнеров и спонсоров, поддержка велоклубов и спортсменов, создание тематического веломузея.