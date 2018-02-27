В столице презентуют библиотечный проект для молодежи «Творческий инкубатор»

12:28, 27 февраля 2018
Киев
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Фото kyivcity.gov.ua

«Творческий инкубатор» – это проект, направленный на развитие креативности, творческой активности, практических компетенций молодежи на основе современных информационных технологий, образовательных программ и игровых форм взаимодействия. В его арсенале – новое оборудование, интернет, уникальные библиотечные ресурсы и услуги, в которых нуждается современный молодой пользователь, сообщает пресс-служба КГГА.

Кроме того, новое пространство отдела искусств станет местом проведения мастер-классов, творческих встреч, ИТ-консультаций, коворкинга и досуга молодежи, предоставление сервисных услуг. Отдел станет местом для реализации творческих молодежных проектов, будет развиваться и дополняться новым оборудованием, технологиями, информационными базами. Благодаря маркетингу, привлечению к сотрудничеству креативных партнеров ожидается рост посещаемости отдела библиотеки до 20 тысяч посещений в год.

Гостей мероприятия, помимо презентации проекта «Творческий инкубатор», ожидает экскурсия библиотекой.

Контактное лицо – Галина Конашко, тел.: 288-11-74, (067) 498-24-49; konashko@gmail.com.

Место проведения: просп. Воздухофлотский, 10, Отдел искусств МСМБ «Молодая гвардия».

Вход свободный.

Справочно.

В 2017 году отдел искусств библиотеки подвергся перепланировке в ходе капитального ремонта, после чего увеличилась полезная площадь и были открыты новые зоны для обслуживания пользователей. Проект реализован при поддержке Департамента культуры КГГА. За счет средств городского бюджета на его реализацию было выделено 500 тыс. грн.

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