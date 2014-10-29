В Киеве закрыли сеть подпольных казино "Кинг"
Прокуратура столицы совместно с милицией пресекла незаконную деятельность 30 игорных заведений, которые действовали практически во всех районах Киева. Сеть существовала под логотипом «Кинг», прикрываясь распространением государственных лотерей.
Для проведения операции было привлечено 180 милиционеров, которые одновременно провели 32 обыска. Милиции удалось изъять почти 1 тыс. единиц игровой техники, сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры города Киева.
Кроме того, были обнаружены две серверные. По оперативной информации, их работой руководил главный сервер, расположенный в Москве.
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Расследование уголовного производства, начатого по ч.1 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины (занятие игорным бизнесом), продолжается.
В целом, только в октябре текущего года органами столичной прокуратуры совместно с милицией удалось прекратить деятельность более 60 заведений, которые предоставляли незаконные услуги в сфере игорного бизнеса. Изъято 1,5 тыс. единиц игровой техники, среди которой – игровые автоматы, компьютеры и другое оборудование.
Как сообщал УНИАН, запрет игорного бизнеса в Украине действует с 2009 года, но на практике этот бизнес работает «в тени», и доступ населения к нему остается. В то же время, государство практически утратило контроль за этим бизнесом и поступлениями в госбюджет от его ведения.