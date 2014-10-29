В Киеве закрыли сеть подпольных казино "Кинг"





Для проведения операции было привлечено 180 милиционеров, которые одновременно провели 32 обыска. Милиции удалось изъять почти 1 тыс. единиц игровой техники, сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры города Киева.

Кроме того, были обнаружены две серверные. По оперативной информации, их работой руководил главный сервер, расположенный в Москве.

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Расследование уголовного производства, начатого по ч.1 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины (занятие игорным бизнесом), продолжается.

В целом, только в октябре текущего года органами столичной прокуратуры совместно с милицией удалось прекратить деятельность более 60 заведений, которые предоставляли незаконные услуги в сфере игорного бизнеса. Изъято 1,5 тыс. единиц игровой техники, среди которой – игровые автоматы, компьютеры и другое оборудование.

Как сообщал УНИАН, запрет игорного бизнеса в Украине действует с 2009 года, но на практике этот бизнес работает «в тени», и доступ населения к нему остается. В то же время, государство практически утратило контроль за этим бизнесом и поступлениями в госбюджет от его ведения.