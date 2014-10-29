Отопление наконец дали всем киевлянам

Об этом после проведения штаба по вопросам контроля за стартом отопительного сезона сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

«На сегодня тепло подано во все столичные дома, в том числе и в те, которые находятся в управлении ОСМД, кооперативов и т.п., согласно заявок, поданных их руководящими органами в теплоснабжающие организации. Однако в результате значительного количества порывов теплосетей часть потребителей остается без тепла. Ликвидация аварийных ситуаций должна осуществляться ответственными организациями в течение суток», - отметил Пантелеев.

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По его информации, с начала отопительного сезона, который в Киеве стартовал 22 октября, произошло около 300 аварий. Больше всего аварийных случаев зафиксировано в Оболонском районе Киева.

«На сегодня нам совместно с ПАО «Киевэнерго» удалось ликвидировать более 240 порывов. Ежесуточно ремонтные бригады восстанавливают работу на 50-60 локациях. Несмотря на то, что каждый день мы имеем новые случаи аварий, в целом динамика положительная и количество домов с теплом ежедневно увеличивается», - отметил он.