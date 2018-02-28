По состоянию на сегодня «столичный пакет» муниципальных льгот и гарантий для этой категории киевлян уже состоит из 15 позиций.

Киев обновил «столичный пакет» муниципальных льгот и гарантий для участников АТО и презентовал новый алгоритм их получения.

«Киевский городской центр помощи участникам антитеррористической операции» презентовал во время рабочего совещания относительно социальной защиты участников АТО в городе Киеве обновленную сборку материалов «Информация о социальной поддержке участников АТО в г. Киеве».

В сборнике помещены обновленные алгоритмы получения дополнительных муниципальных льгот и гарантий киевлянами – участниками АТО и членами их семей, бойцами-добровольцами, бойцами, которые находятся в плену или пропали без вести, а также членами семей погибших участников АТО.

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Руководитель Центра Виктория Кисиленко подчеркнула, что необходимость в обновлении материалов возникла после принятия Киевсоветом решения, которым были установлены новые муниципальные льготы и распространенная действие программ социальной защиты на бойцов добровольческих батальонов и участников АТО, которые находятся в плену или пропали без вести.

По состоянию на сегодня «столичный пакет» муниципальных льгот и гарантий для этой категории киевлян уже состоит из 15 позиций, в частности это:

ежегодная помощь участникам АТО (в том числе и тем, которые находятся в плену или пропали без вести), бойцам-добровольцам и членам семей погибших (умерших) участников АТО;

ежемесячное пособие несовершеннолетним детям, падчеркам, пасынкам погибших (умерших) участников АТО и бойцов-добровольцев;

компенсация расходов и предоставления средств на стационарное лечение, сложное протезирование участников АТО, бойцов-добровольцев;

компенсация расходов на жилищно-коммунальные услуги участникам АТО (в том числе тем, которые находятся в плену или пропали без вести), бойцам-добровольцам и членам семей погибших (умерших) участников АТО;

помощь на захоронение участников АТО и бойцов-добровольцев, которые не имеют льгот по закону;

помощь на частичную компенсацию изготовление надгробий погибшим (умершим) участникам АТО, бойцам-добровольцам;

обеспечение участников АТО проездными билетами до получения ими льготы по закону;

доставка тел погибших участников АТО, бойцов-добровольцев из зоны проведения АТО в Киев;

бесплатное захоронение участников АТО и бойцов-добровольцев, которые не имеют льгот по закону;

первоочередное устройство детей участников АТО и бойцов-добровольцев и членов семей погибших (умерших) участников АТО к дошкольных учебных заведений;

дополнительная льгота по родительской плате за питание в дошкольных учебных заведениях детей участников АТО и бойцов-добровольцев;

бесплатное питание учащихся 5-11 классов из числа детей участников АТО и бойцов-добровольцев;

оздоровление детей участников АТО и бойцов-добровольцев до 7-ми лет в сопровождении одного из родителей.

Параллельно с этим упрощен механизм получения таких гарантий. Если участник АТО или член его семьи зарегистрирован в столичном Реестре, для получения городских льгот они не должны ежегодно подавать обновленный пакет документов в органы соцполитики, зато социальные работники будут пользоваться информацией из Реестра.

«Начав в 2014 году с 2 дополнительных гарантий, на 2018 год столица имеет наиболее полный среди других городов Украины и финансово обеспечен «социальный пакет», благодаря которому участники АТО могут чувствовать себя защищенными», – подчеркнула Виктория Кисиленко.

Информация о социальной поддержке участников АТО в г. Киеве: https://kyivcity.gov.ua/files/2018/2/26/AtoKnygaNova.pdf

​https://kyivcity.gov.ua/news/ 59802.html

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