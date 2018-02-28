Кличко: Киев справился с преодолением последствий непогоды

По словам мэра, это только начало снегопадов, которые прогнозируют синоптики.

Столица справилась с преодолением последствий непогоды. Весь коммунальный транспорт вышел на маршруты и курсирует по графику.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко во время оперативного совещания в Центре организации и безопасности дорожного движения Киева.

По словам мэра, это только начало снегопадов, которые прогнозируют синоптики. Он дал поручение главам районов и руководителям коммунальных служб и в дальнейшем быть готовыми к более мощных осадков, которые прогнозируют в ночь на 1 марта. Чтобы оперативно убирать город от снега. Виталий Кличко также обратился к столичным автомобилистам не рисковать и не усложнять движение и уборки в городе во время сильных снегопадов.

«Мы обращаемся к водителям с просьбой воспользоваться коммунальным транспортом. Сейчас мы видим, что по подавляющему количеству улиц транспорт движется нормально. Но есть места, где люди безответственно бросают свои машины на обочинах мешают убирать снег, вызывают заторы», - отметил Кличко.

В Киеве для преодоления последствий снегопада подготовлено более 600 единиц техники. В том числе, это 377 единиц техники «Киевавтодора», 180 единиц техники коммунальных Жэков. В случае необходимости город будет привлекать к уборке снега технику 160 подрядных организаций, с которыми подписаны договоры. Весь процесс работы контролируется с помощью GPS-трекеров, установленных на коммунальную спецтехнику, в том числе и снегоуборочную. Также в рамках программы «Умный город» было установлено 6 тысяч камер видеонаблюдения, через которые отслеживают текущую ситуацию на дорогах города и рядом с объектами социальной сферы.

Виталий Кличко дал поручение обеспечить своевременную уборку снега с улиц. Особенно вблизи остановок общественного транспорта, подходов к метро и на тротуарах. Также он поручил своевременно реагировать убирать сосульки на крышах зданий, которые создают опасность для пешеходов. Напомнил мэр и о необходимости продолжения работы пунктов обогрева, обустроенных в городе на время холодов.

«В связи с существенным похолоданием во всех районах Киева размещены 44 пункта обогрева, из которых 18 работают в круглосуточном режиме. Они будут работать до момента, пока погода не улучшится. Пункты обогрева – стационарные места, где люди могут отдохнуть, согреться, выпить чаю, получить доврачебную помощь. За последние дни в пункты обогрева обратились более 200 человек, а всего с начала зимнего периода их услугами воспользовались более 1000 человек», - подчеркнул мэр столицы.