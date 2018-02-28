В 2017 году 133 семьи участников АТО получили новое жилье в Киеве

На начало 2018 года очередь этой категории киевлян на получение жилья составляет 2,5 тыс. семей.

В Киеве в прошлом году новое жилье получили 133 семьи участников АТО.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА, ссылаясь на данные, обнародованные в ходе рабочего совещания по социальной защите участников АТО в Киеве.

В 2016 году Киев смог обеспечить жильем 71 семью участников АТО.

«Если в 2016 году в столице сохранялась тенденция, когда за счет городского фонда выдано только 2,8% квартир, а 72,1% - это субвенция из государственного бюджета, то в 2017 году ситуация разительно изменилась: за счет города выдано 97,2% квартир от общего количества. Это стало возможным благодаря тому, что город выделил 100 квартир целевого назначения для обеспечения участников АТО, в первую очередь - людей с инвалидностью, в том числе и третьей группы», - говорится в сообщении.

Приоритетом для Киева в 2016-2017 годах оставалось обеспечение жильем семей погибших участников АТО (30% от общего количества полученных квартир или 62 семьи), инвалидов АТО (43% от общего количества полученных квартир или 88 семей). Чуть меньше квартир (27% от общего количества) за 2 года получили 54 семьи участников АТО, не имеющих инвалидности.

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В КГГА заявляют, что очередь на получение жилья при этом неуклонно растет. Так, если в 2017 году в Киеве на учете нуждающихся в жилье находились 2463 семьи участников АТО, то на начало 2018 года - уже 2530 семей.

По словам председателя Совета ветеранов АТО Игоря Мари, столичные власти совместно с ветеранами сегодня рассматривают несколько механизмов увеличения темпов для преодоления квартирной очереди в этой категории. В частности, это введение городских программ кредитования строительства или приобретения жилья по формуле «50 на 50», а также строительство целевых многоэтажных жилых домов за счет города на ул. Жулянской, 5 и пер. Моторном, 3. Деньги на такое строительство уже заложены в городском бюджете, а срок строительства может быть завершен за 3 года.

Отчет об обеспечении жильем участников АТО в столице уже размещено на официальном веб-портале КГГА. Также скачать его можно по ссылке.