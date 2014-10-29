В столице хотят создать Центр контроля за работой автотранспорта

Киев планирует привлечь инвесторов к созданию Единого диспетчерского центра контроля за работой автотранспорта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, в столице проведут конкурс по привлечению инвестора к реализации инвестиционного проекта «Создание единого диспетчерского центра контроля за работой автотранспорта и сбора информации». Отмечается, что соответствующее распоряжение КГГА подписал председатель Виталий Кличко.

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Комментируя это решение, советник председателя КГГА Александр Кава напомнил, что в 2007 году были попытки реализовать несколько проектов для повышения пропускной способности улично-дорожной сети и уменьшения количества заторов в городе. В частности, это строительство II очереди автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД), создание автоматизированной системы управления транспортом (АСУТ) и строительство автоматизированной информационной системы управления дорожным движением (электронные табло, управляемые дорожные знаки, детекторы транспорта и метеонаблюдение).

В рамках этих проектов предусматривалось взаимодействие АСУДД с отдельной системой диспетчерского управления общественным транспортом для того, чтобы предоставлять ему приоритетный проезд на перекрестках столицы. Однако поставленная цель достигнута не была, а указанные системы выполняют разные задачи и используют разные алгоритмы.

Поэтому сейчас, чтобы улучшить качество обслуживания и безопасность пассажиров общественного транспорта, координировать работу дорожных служб, контролировать загруженность дорог города, принято решение о создании Единого диспетчерского центра.

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Заказчиком реализации проекта определена коммунальная служба перевозок, а заказчиком прединвестиционных работ стало КП «Киевское инвестиционное агентство».

Предусматривается, что создание центра позволит осуществлять качественную транспортную логистику, оптимизировать работу транспорта, эффективно использовать имеющийся автопарк, снизить эксплуатационные расходы коммунальных предприятий. Кроме того, деятельность диспетчерского центра повысит производственную дисциплину водителей и диспетчеров, сократит влияние человеческого фактора на процесс организации и контроля работы транспорта.