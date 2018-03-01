Киевская прокуратура уверена в судебных перспективах дела по хищению средств в университете «Украина»

По информации прокурора киевской местной прокуратуры №9 Игоря Школьного документально доказано конкретные факты хищений.

Киевская местная прокуратура №9 собрала всю полноту доказательной базы по хищению бюджетных средств в частном Университете развития человека «Украина». Прокурор Игорь Школьный уверен в серьезных перспективах этого дела.

Об этом он заявил в интервью газете «Факты и комментарии».

«Уголовное производство по факту присвоениягосударственных средств, которые выделялись на обучение инвалидов в университете „Украина“, имеет хорошиеперспективы. Обвинение предъявлено проректору-университета, по совместительству главному бухгалтеру госпоже Ж... Нами собрана серьезная доказательная база. Есть свидетельские показания самих работников вузаи студентов-инвалидов, оплативших из своего кармана обучение в университете, несмотря на то, что для этихцелей из столичного бюджета перечислялись необходимыесредства. Этот факт документально подтверждаетсяподписанными обвиняемой приходными кассовыми ордерами о том, что она приняла деньги от студентов».

По информации прокурора киевской местной прокуратуры №9 Игоря Школьного документально доказано конкретные факты хищений. В частности, студенты-льготники заплатили за свою учебу 223 тысячи гривен, а заявление на компенсацию из городского бюджета поступило на сумму 746 тысяч гривен. Однако Прокуратуре также стали известны также факты махинаций с правом собственности на недвижимость (учебные корпуса). В частности, дело касается непогашенного кредита Банку Хрещатик и попыток переоформления имущественных прав на подставных лиц. «Калькуляция обучения для студентов в университете „Украина“ была одна, а калькуляция, предоставленнаяДепартаменту соцполитики Киевской городскойгосадминистрации, — совсем другая. Обвиняемая незаконно внесла в официальные документы завышенные суммы, и на ихосновании на счета вуза из городского бюджета былобезосновательно перечислено свыше 700 тысяч гривен. Но и это оказывается не все. В ходе расследования стало известно, что руководство ВУЗа пытается неправовыми механизмами решить проблему ухода от выплаты кредитной задолженности перед правопреемниками банка Хрещатик».

Открытый международный университет развития человека «Украина» - частное высшее учебное заведение, созданное в 1998 году экс-министром образования Петром Таланчуком. Университет «Украина» декларирует приоритетность внедрения инклюзивных форм обучения. В октябре 2017 года Киевская городская прокуратура №9 возбудило уголовное дело по факту хищения относительно проректора-главного бухгалтера (Журавлевой Валентины Николаевны). С 2014 года, университет Украина находится в судебных тяжбах по поводу непогашения кредита банку Хрещатик (размер кредита 90-млн.грн.). В результате главный корпус университета на Львовской, 23 перешел в собственность правопреемника банка Хрещатик.