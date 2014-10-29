Кличко проинспектировал дороги Киева и заявил, что более 90% нуждаются в ремонте (фоторепортаж)

Киевский городской голова Виталий Кличко заверяет, что город найдет финансирование для того, чтобы обеспечить выполнение плана ремонта автодорог на текущий год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кличко сказал во время инспекции выполнения ремонта на улице Бальзака на Троещине, и Межигорской – на Подоле.

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«Состояние дорог в Киеве неудовлетворительное. Более 90% дорог из 1 тыс. 600 км общей протяженности на сегодняшний день нуждаются в ремонте. На это нам нужны средства. Ситуация сложная, поскольку вы знаете, что в бюджете Киеве была дыра в более чем 3 млрд грн», - отметил мэр.

В то же время, Кличко заверил, что запланированные на этот год работы будут профинансированы в полном объеме.

«На сегодняшний день 8 дорог отремонтировано. Это, в частности, Межигорская, Пражская, Бориспольская, Бальзака, Народная. Некоторые из них не ремонтировались около 50 лет. Бальзака была построена 30 лет назад, и не ремонтировалась с тех пор. Сейчас она отремонтирована – это 2,8 км. Еще 6 дорог до конца года будут отремонтированы. То есть, будут закончены работы на 14 запланированных дорогах, невзирая на проблемы с бюджетом», - сказал Кличко.

По его словам, планируется предусмотреть в бюджете города на следующий год значительное финансирование на восстановление автодорог столицы. «Для нас ключевое задание - сформировать и принять бюджет, чтобы там была достаточно большая составляющая на ремонт дорог», - сказал мэр.

Гендиректор «Киевавтодора» Владимир Жуков заверил журналистов, что необходимое финансирование на выполнение программы ремонта дорог есть. «Программа, которая доведена, она финансируется. До 15 ноября этого года все 14 улиц, кроме Газопроводной, будут закончены. Газопроводная имеет стоимость 70 млн. Она идет с расширением, со сносом зеленых насаждений, выносом сетей. Мы сделаем ее вдвое шире, чем она есть. В будущем году ко Дню Киева, я надеюсь, мы ее закончим», – сказал Жуков.

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Он заверил в качестве выполненных работ, и сказал, что гарантирует 15 лет эксплуатации нового покрытия, в частности на посещаемых сегодня во время инспекции улицах.

Также Кличко сегодня посетил детсад на Троещине вблизи отремонтированной улицы Бальзака - на проспекте Маяковского. «Иногда ко мне обращаются с тем, что где-то выключили отопление. Такие случаи бывают. Но на сегодняшний день у нас все нормально. 100% садов, школ, больниц подключено к централизованному отоплению. Но контроль нужно держать», - объяснил он журналистам цель сегодняшнего посещения дошкольного заведения.