Практически 100% коммунального транспорта вышли на маршруты в столице - советник Кличко

По словам Білоцерковца, в ночь с 28 февраля на 1 марта в столице выпало от 20 до 26 см осадков.

Несмотря на непрекращающиеся осадки, практически 100% коммунального транспорта вышли на маршруты в столице.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Украины, советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец.

"Несмотря на непрекращающиеся осадки, практически 100% коммунального транспорта вышли на маршруты в столице. 100% - троллейбусов, 100% - трамваев, 99% - автобусов (3 автобуса пока не вышли по техническим причинам, к 9.00 будет 100%)",- сообщил нардеп, передает пресс-служба Кличко.

По словам Белоцерковца, в ночь с 28 февраля на 1 марта в столице выпало от 20 до 26 см осадков, в зависимости от района, а до конца дня синоптики прогнозируют еще около 8 см.

Также советник Кличко призвал киевлян не пользоваться личным транспортом без крайней необходимости, несмотря на сложные погодные условия. "Просьба ко всем киевлянам без лишней необходимости не пользоваться личным транспортом. Сам сегодня ехал на метро",- добавил он.

Вместе с тем, Белоцерковец объяснил, что пока идут интенсивные осадки, быстро убрать снег достаточно сложно, поэтому активные и эффективные работы по борьбе с непогодой, по технологии, начинаются после окончания снегопада.

"Из-за того что осадки долгое время не заканчиваются, смело можно сказать, что эту неделю самый сложный для коммунальщиков! Пока продолжаются интенсивные осадки, быстро и эффективно убрать снег с дорог и тротуаров крайне сложно. По технологии, активная работа, а главное эффективная, начинается после окончания снегопада", - отметил он.

Дмитрий Белоцерковец напомнил, что за тем, где в городе работает снегоуборочная техника, можно наблюдать онлайн на сайте - clean.kyivcity.gov.ua