Кличко: Киев борется с непогодой, более 670 единиц техники работают на улицах

Глава Киева Виталий Кличко призвал неравнодушных киевлян помогать дворникам и коммунальщикам убирать снег.

Столица, в буквальном смысле, борется с непогодой. Более 670 единиц техники работают на киевских улицах. Городская власть обратилась к Минобороны и МВД для привлечения личного состава в уборке улиц города, поскольку погодные условия, по прогнозам, не улучшатся до завтра.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время заседания Киевсовета.

«Сегодня в первый день весны Киев заметает снегом. Город, в буквальном смысле, борется со стихией. С ночи выпало до 20 см осадков! Но при этом утром практически весь коммунальный транспорт вышел на маршруты, график движения, конечно нарушился, но транспорт работает», - сказал Виталий Кличко.

Мэр Киева подчеркнул, что столичная власть заблаговременно разработала алгоритм работы всех коммунальных служб в сложных погодных условиях и все действия держит на контроле.

По словам Кличко, более 670 единиц техники коммунальной и подрядчиков работают на улицах города с ночи. «Но, отмечу, пока продолжаются интенсивные осадки, быстро убрать снег с дорог и тротуаров крайне сложно. По технологии, активная работа техники и коммунальных работников начинается после окончания снегопада», - подчеркнул он.

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Кличко отметил, что школы столицы получили распоряжение в пятницу и рабочую субботу отменить обучение, а детсадам тоже рекомендовали приостановить работу на эти два дня.

«Мы обращаемся ко всем организациям Киева объявить сегодня короткий рабочий день. Чтобы вечером не было пиковой нагрузки на транспортную инфраструктуру столицы», - сказал мэр.

Кроме того, столичная власть, поскольку погодные условия, по прогнозам, не улучшатся до завтра, обратилась с просьбой к Минобороны и МВД для привлечения личного состава в уборке улиц города.

По словам Кличко, является также жестким требование к балансодержателям – убирать территории, закрепленные за ними. Киевский городской голова подчеркнул, что некоторые депутаты Киевсовета уже подключились у себя на округах и помогают райадминистрациям координировать работу по уборке территорий. «Рекомендую всем депутатам Киевсовета приобщиться и помогать возможными мерами и средствами. Обращаюсь также к неравнодушным киевлянам! Кто имеет возможность, помогайте дворникам и коммунальщикам. Выходите во дворы и на уборку тротуаров возле ваших домов. Инвентарь можно получить в эксплуатационных компаниях ваших районов», - подчеркнул Кличко.

Мэр Киева также в очередной раз обратился к автоводителям не выезжать в город без крайней необходимости и пользоваться коммунальным транспортом. «А те, кто уехал, не паркуйте авто на обочинах дорог – не усложняйте работу снегоуборочной техники и движение по городу», - добавил Виталий Кличко.